Сильное землетрясение произошло в Узбекистане Фото: REUTERS

В Узбекистане произошло сильное землетрясение, сообщает центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

Как уточняется в Telegram-канале центра, подземные толчки в Узбекистане произошли в результате землетрясения в Афганистане. По его данным, в Ташкенте сила подземных толчков составила 5 баллов. В других регионах страны сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой от 4 до 6.

Напомним, ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Афганистане магнитудой 6,8. Его эпицентр находился в 48 километрах к юго-западу от города Ишкашим, где проживает более 12 тысяч человек. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане, Узбекистане и Казахстане.

Как писал сайт KP.RU, 6 февраля 2023 на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7, жертвами которых, согласно последним данным, стали более 48,4 тысячи человек.