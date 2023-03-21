Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 марта 2023 19:24

Пентагон заверил, что США не планируют поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном

Ранее о намерении отправить такие снаряды Киеву заявила Великобритания
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США не планируют поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном

США не планируют поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов не имеют планов по передаче Украине снарядов с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

«Насколько я знаю, нет», – сказал он во время брифинга.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 марта, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон решил передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

В свою очередь посольство России в Лондоне предостерегло Великобританию от поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном. Как отметили в посольстве, применение этих снарядов может вызвать рост онкологических заболеваний и нанести огромный ущерб экологии Украины.

Между тем президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена отреагировать на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, поскольку Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.