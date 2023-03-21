Что сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину перед прощанием

Си Цзиньпин сказал Владимиру Путину о масштабных переменах в отношении России и Китая Фото: REUTERS

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после завершения приема по случают его визита в Москву заявил президенту РФ Владимиру Путину, что в отношениях России и Китая происходят масштабные перемены.

«Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены», – сказал глава КНР на прощание российскому президенту.

Российский лидер согласился с мнением коллеги. В завершение визита Си Цзиньпин посоветовал Путину беречь себя, назвав его «дорогим другом».

Напомним, во вторник, 21 марта, в Кремле прошли переговоры президента России и председателя КНР. Они продолжались в общей сложности около трех часов.

Как заявил Путин, что переговоры оказались высокорезультативными. После их завершения лидеры России и Китая подписали заявления об углублении двусторонних отношений и о развитии экономического сотрудничества до 2030 года.

Сайт KP.RU писал об основных итогах встречи Путина и Си Цзиньпина.