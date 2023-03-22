На юге Москвы приступили к благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые уютные места для отдыха всей семьей и занятий спортом появятся в Южном округе столицы. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, их разместят на территориях в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Благоустройство уже началось.

«При разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей», - подчеркнул заммэра.

По его словам, здесь появятся удобные маршруты для прогулок вдоль рек. Склоны оврагов займут видовые площадки и места для тихого отдыха. Рядом поставят четыре детские площадки. А для любителей экстрима откроются скейт-парк и памп-трек.

Сейчас специалисты заняты планировкой территории и прокладкой траншей для будущей системы освещения. В овраге вдоль реки Шмелевки уже монтируют винтовые сваи. К этой же работе скоро приступят и около реки Кузнецовки.

При разработке проекта позаботились о создании безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и маломобильных жителей. Для них установят пандусы на пешеходных дорожках с перильным ограждением.

«В зонах, освободившихся при демонтаже гаражей-стоянок, сделают открытые парковки», - уточнил Бирюков.

Благодаря благоустройству в Зябликово и Орехово-Борисово Южном, в которых сегодня живут примерно 300 тысяч человек, создадут комфортное пространство для отдыха и занятий спортом на улице. Эта инфраструктура будет доступна и для соседних образовательных комплексов, добавил заммэра.