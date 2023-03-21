Зеленский не дождался ответа Китая на предложение присоединиться к «мирному плану» Киева Фото: REUTERS

Зеленский заявил, что власти Китая не ответили на его предложение присоединиться к украинскому «мирному плану», об этом сообщило агентство Reuters.

«Китаю мы публично, по дипломатическим каналам, передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле», - сказал Зеленский.

По его словам, «мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ».

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы.

«Все эти украинские инициативы, будь то некая «формула мира» или «саммит мира», являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект», сказал дипломат.

24 февраля 2023 года Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.