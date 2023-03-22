Главы ЕС на саммите обсудят использование замороженных российских активов для нужд Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники саммита ЕС 23-24 марта обсудят использование замороженных российских активов для Киева, об этом сказано в письменном приглашении главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам 27 стран ЕС.

«…Мы работали над срочным увеличением нашего производства и поставок боеприпасов на Украину. Наша цель - предоставить Киеву 1 млн снарядов в течение 12 месяцев», - написал Мишель.

Он добавил, что также будет продолжена работа по использованию замороженных российских активов и по привлечению международного сообщества к поддержке миропорядка, основанного на правилах.

Как писал сайт KP.RU, 7 сентября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что арест имущества российских бизнесменов на Западе стал уроком для всех. Он отметил, что у него больше информации касательно российских активов за рубежом.

Ранее в августа Путин заморозил все операции зарубежных инвесторов в России.

10 ноября 2022 года Лондон заморозил российские активы на общую сумму 20,95 млрд долларов после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине.

24 февраля 2023 года Белый дом заявил, что страны «Большой семерки» собираются держать российские суверенные активы замороженными до разрешения украинского конфликта.

10 марта 2023 года постпред России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что западные страны, заморозившие российские активы, рано или поздно будут вынуждены вернуть их, так как отъем этих средств является незаконным по нормам международного права.