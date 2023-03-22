Словакия в ближайшие недели передаст Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29 Фото: REUTERS

Словакия в ближайшие недели передаст Украине выведенные из состава национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29, об этом заявил телеканалу Markiza и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер.

«Истребители будут поставлены в ближайшие недели», - сказал и.о. премьера.

Напомним, несколько дней назад и.о. министра обороны Словакии Надь и посол Украины Кастран подписали соглашение о передаче в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29 и двух ЗРК «Куб».

Как писал сайт KP.RU, 13 августа 2022 года министр обороны страны Ярослав Надь заявил, что власти Словакии намерены передать Украине свои истребители МиГ-29.

Самолеты должны были снять с вооружения к концу августа. После передачи Киеву боевых самолетов воздушное пространство Словакии будут охранять, предположительно, чешские и польские машины.

При этом еще в марте 2022 года минобороны Словакии заявляло, что власти не намерены передавать Украине свои военные самолеты советского производства.