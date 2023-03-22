Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области 22 марта 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги сработал в Киевской области в 1.05 мск, после этого тревогу объявили в Киеве в 1.12 мск.

Как писал сайт KP.RU, 20 марта 2023 года воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины. Сигналы тревоги звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

18 марта воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

9 марта Минобороны РФ заявило, что в ответ на террористические акции в Брянской области были нанесены удары возмездия по Украине.

Напомним, что с 10 октября 2022 года Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской критически важной инфраструктуре. Это стало ответом на террористический акт, совершенный 8 октября, на Крымском мосту. К совершению теракта установлена причастность украинских спецслужб.