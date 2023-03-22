Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 марта 2023 0:01

Белый дом: США не видят признаков, что Китай помогает России летальным оружием

В США предполагают, что Пекин не исключает подобное
Сергей ГАПЧУК
Белый дом: США не видят признаков, что Китай помогает России летальным оружием

Белый дом: США не видят признаков, что Китай помогает России летальным оружием

Фото: REUTERS

США не видят признаков того, что Китай помогает России летальным оружием, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы не думаем, что они (Пекин - прим.) исключают подобное, но мы и не видим признаков движения в том направлении, признаков того, что они готовятся передать летальное вооружение», - сказал Кирби.

Как писал сайт KP.RU, 24 сентября 2022 года госсекретарь США Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И предупреждал о последствиях поддержки России со стороны Пекина.

Как указывалось в заявлении, Блинкен повторил позицию США об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР решится оказывать поддержку Москве.

19 февраля 2023 года Блинкен вновь предупреждал главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине.