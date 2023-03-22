Белый дом: США не видят признаков, что Китай помогает России летальным оружием Фото: REUTERS

США не видят признаков того, что Китай помогает России летальным оружием, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы не думаем, что они (Пекин - прим.) исключают подобное, но мы и не видим признаков движения в том направлении, признаков того, что они готовятся передать летальное вооружение», - сказал Кирби.

Как писал сайт KP.RU, 24 сентября 2022 года госсекретарь США Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ван И предупреждал о последствиях поддержки России со стороны Пекина.

Как указывалось в заявлении, Блинкен повторил позицию США об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР решится оказывать поддержку Москве.

19 февраля 2023 года Блинкен вновь предупреждал главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине.