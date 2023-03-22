Президент Чехии: В некоторых странах Европы проходит ревизия отношений с Китаем Фото: REUTERS

Важной темой переговоров с ведущими немецкими политиками было отношение к Китаю, которое, в частности, в Германии и Чехии, проходит определенную ревизию, об этом заявил журналистам в Берлине президент Чехии Петр Павел.

«Одной из важных тем переговоров в Берлине было отношение к Китаю и формирование политики в отношении к Китаю», - заявил Павел.

По его словам, «и у нас (в Чехии), и в Германии проходит ее ревизия».

«В отношении Китая может и должна быть успешной только единая политика всей Европы, всего демократического мира», - выразил свою убежденность президент Чехии.

Как писал сайт KP.RU, сенатор Алексей Пушков сказал, что в дни пребывания главы КНР в Москве президент Чехии сообщил, что в ряде стран Европы проводится ревизия отношений с Пекином.

Сенатор подчеркнул, что если это прямой намек на недовольство Европы политикой Пекина и его сближением с Москвой, то можно предположить, что это вряд ли заметно повлияет на поведение КНР.

20 марта 2023 года президент Чехии заявил, что в 2023 году у ВСУ есть только одна попытка провести контрнаступление.

Павел считает, что США могут уже в 2024-м потерять интерес к спонсированию Украины. Мол, после снижения уровня американской поддержки, последует спад интереса и со стороны ЕС.

21 марта Павел заявлял, что в 2023 году стороны продолжат попытки разрешить ситуацию в Украине и, как он думает, будут стремиться к улучшению «переговорных позиций».

По его мнению, также «правдоподобно» ожидать, что ВСУ будут стремиться начать крупное наступление.