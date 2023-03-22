Bloomberg: Позиция Маска по Украине и расширение влияния Twitter мешают Вашингтону Фото: REUTERS

Позиция Илона Маска по Украине и расширение влияния его соцсети Twitter стали проблемой для Белого дома, об этом написало агентство Bloomberg.

«В отличие от политики США, Маск предложил как выгодный России план прекращения конфликта на Украине, так и схему воссоединения Китая и Тайваня», - говорится в статье.

По словам авторов статьи, «больше всего изжоги» у лидера США вызывает Twitter.

Авторы уточнили, что в Вашингтоне опасаются огромного влияния Маска на ход событий на Украине.

«Маск в одностороннем порядке решает, как ВСУ могут использовать спутниковую систему Starlink. Эти полномочия близки к президентским и нетипичны для американского оборонного подрядчика», - отметили журналисты.

Как писал сайт KP.RU, 3 октября 2022 года Илон Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта на Украине.

Он назвал условия мирного урегулирования: «повторное голосование» под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях; сохранение Крыма «формальной частью России», «как это было до ошибки Хрущева»; гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Большинство проголосовавших согласились с планом Маска.

14 октября 2022 года Маск в своем Twitter подтвердил, что его компания SpaceX не в состоянии бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

22 февраля 2023 года предприниматель Илон Маск написал, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд больше других ответственна за эскалацию украинского конфликта.

«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», - заявил Маск.

Напомним, что в апреле 2022 года основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Покупка социальной сети обошлась Маску примерно в 44 миллиарда долларов.