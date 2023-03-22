Барбашов заявил, что киевский режим в Снигиревке провел новую эксгумацию для провокации против России Фото: REUTERS

Киев на подконтрольной ему территории Снигиревского района Херсонской области провел новую эксгумацию убитых украинскими войсками мирных жителей, об этом заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов в интервью РИА Новости.

«В настоящий момент киевский режим продолжает провокацию с целью переложить ответственность за гибель мирных граждан, убитых украинскими вооруженными формированиями, на российскую сторону», - сообщил Барбашов.

Он пояснил, что на прошлой неделе в селе Павловка эксгумировали тело Александра Глынянова, убитого 24 марта 2022 года в результате обстрела со стороны украинских карателей.

«Всем жителям села прекрасно известно, что на тот момент в селе Павловка даже не было представителей российских Вооруженный сил и велся целенаправленный обстрел с украинской стороны…», - отметил глава администрации.

Как писал сайт KP.RU, 19 марта 2023 года Юрий Барбашов рассказывал, что киевские власти организовали в Одесской области концентрационный лагерь, куда помещают не желающих участвовать в боевых действиях против России украинцев.

По его словам, в концлагерь помещают отказывшихся от мобилизации и кто не хочет принимать участие в боевых действиях против российской армии.

Барбашов заявил, что помещенные в концлагерь люди находятся в тяжелых условиях, получают скудное питание и подвергаются пыткам.

1 февраля 2023 года Барбашов сообщал, что киевский режим проводит тотальную мобилизацию мужчин в подконтрольном ему сейчас Снигиревском районе Херсонской области.

По словам Барбашова, украинские власти рассматривают людей как «пушечное мясо».