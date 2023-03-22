WSJ: Поддержка Путина со стороны развивающихся стран вызвала переполох на Западе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику, написали обозреватели Wall Street Journal.

«Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», - отметили в статье.

Журналисты подчеркнули, что сближение России и Китая вызывает серьезную озабоченность в западных столицах.

«Эту пару (рассматривают – прим.) как потенциально мощного соперника США и их союзников», - пояснили обозреватели.

Как писал сайт KP.RU, президент Чехии Петр Павел сообщил, что важной темой переговоров с ведущими немецкими политиками было отношение к Китаю, которое, в частности, в Германии и Чехии, проходит определенную ревизию.

При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав.

В свою очередь президент России Владимир Путин указал, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле были высокорезультативными.