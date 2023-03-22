Расчеты САУ «Мста-С» нанесли поражение украинской пехоте и технике на Краснолиманском направлении Фото: ТАСС

Расчеты САУ «Мста-С» нанесли поражение украинской пехоте и военной технике на Краснолиманском направлении, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

«На Краснолиманском направлении расчеты БПЛА «Орлан-10» группировки «Центр» вскрыли скопление пехоты и боевой техники украинских националистов», - сказал Аверин.

Он отметил, что данные об обнаружении противника были переданы расчетам САУ «Мста-С». В результате огневого поражения противник понес потери в личном составе и технике.

Как писал сайт KP.RU, военнослужащие группировки «Восток» сорвали две попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск на Южнодонецком направлении.

Руководитель пресс-центра отмечал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии все атаки отразили и уничтожили более 20 националистов.

Он добавил, что расчетом ЗРК «Оса-АКМ» был сбит украинский БПЛА «Лелека».

Ранее Минобороны России сообщало об успешном уничтожении истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою украинского самолета Су-25 в райне Никаноровки в ДНР.

Также отмечалось, что при штурме Авдеевки российские военные будут учитывать опыт штурма Соледара и Артемовска. Российские силы будут отсекать линии снабжения ВСУ в городе и пытаться окружить его с флангов.