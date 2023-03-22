Что произошло в ночь на 22 марта

Владимир Путин: Россия будет вынуждена реагировать на применение Западом на Украине оружия с ядерным компонентом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на возможную поставку Украине оружия с ядерным компонентом.

Заявление Путин сделал после того, как появилась информация о планах Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

Отношения Китая и России за прошедшие десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Во время торжественного ужина в Кремле он напомнил, что свой первый визит в Россию на посту китайского лидера совершил еще в 2013 году.

Президент Мексики Лопес Обрадор прокомментировал доклад госдепа США о правах человека с критикой властей Мексики словами это «чистое политиканство», а Вашингтон должен и сам ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах «Северный поток».

Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис.

«Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием», - заявил журналист.

«В число соперников США входит уже не только Россия, а «все более уверенный в себе Китай».

Недовольство Европы из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию Китая.

«В дни пребывания главы КНР в Москве президент Чехии Петр Павел сообщил, что в ряде стран Европы проводится ревизия отношений с Пекином», - сказал он.

США и Британия по итогам 2022 года зафиксировали рекордные дефициты торгового баланса - 1,18 триллиона и 290,4 миллиарда долларов, став лидерами по этому показателю среди крупных экономик.