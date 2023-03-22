Гость шоу Владимира Соловьева потерял сознание в прямом эфире Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Руководитель Школы Востоковедения Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Андрей Карнеев потерял сознание в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Корнеев упал в обморок во время беседы экспертов. Гости программы и ведущий вызвали врачей, а также оказали профессору первую помощь. Позже востоковед пришел в себя, рассказав также журналистам о причинах произошедшего.

Как сообщил профессор, он почувствовал себя плохо, однако принял решение не покидать студию, а дождаться перерыва. Корнеев также отметил, что его состояние не было связано с дебатами в студии. «На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного», - рассказал он.

После инцидента врачи обследовали профессора. Сообщается, что на данный момент с ним все в порядке.

Напомним, ранее прямо во время интервью в прямом эфире Бразильская волейболистка Жаклин Карвальо упала в обморок из-за жары в зале.