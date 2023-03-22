Зеленскому предрекли судьбу бен Ладена Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого ранее также поддерживал Вашингтон. Об этом написал обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара.

Автор статьи напоминает, что ранее Усама бен Ладен, которого на данный момент Вашингтон считает кровавым террористом, поначалу был моджахедом, они воевали с войсками Советского Союза в Афганистане. Отмечается, что США предоставляли моджахедам вооружение и деньги в рамках операции «Циклон».

«Иначе говоря, Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем», - сказано в материале

Как сказано в материале, именно США возвели бен Ладена «в ранг героя». На этом фоне автор статьи призывает внимательно следить за дальнейшим положением украинского президента.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи на 350 млн долларов.