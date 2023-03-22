Лукашенко заявил, что чума нацизма подобралась к границам Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чума нацизма вновь подобралась к границам страны. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления лидера республики по случаю 80-летия трагедии в Хатыни, когда фашистские захватчики сожгли всю деревню вместе с ее жителями.

"Спустя годы горечь и гнев не утихают, - подчеркнул Лукашенко. - Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наемников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам".

По его словам, на это остается один ответ – дух всенародного сопротивления. Долг каждого белоруса – не допустить повторения подобных событий в стране, подчеркнул глава Белоруссии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского гнидой, заявив, что глава Украины знал о подготовке диверсии в Белоруссии, поскольку подобные операции не проводятся без согласования с руководством.

Напомним, 7 марта белорусский президент заявил о задержании сотрудника спецслужб Украины, а также пособников, которые были причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи". По его словам, данный теракт готовился в Киеве, а началась эта подготовка примерно шесть - восемь месяцев назад.