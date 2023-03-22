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НовостиВ мире22 марта 2023 5:56

Израиль нанес несколько ракетных ударов по району аэропорта Алеппо

Воздушная гавань приостановила работу
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Израиль нанес несколько ракетных ударов по району аэропорта Алеппо

Израиль нанес несколько ракетных ударов по району аэропорта Алеппо

Фото: REUTERS

Израиль рано утром в среду, 22 марта, нанес несколько ракетных ударов в районе сирийского международного аэропорта Алеппо. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии.

«В 3:55 утра Израиль нанес несколько ракетных ударов со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо», - приводит заявление сирийского военного ведомства агентство SANA.

Как сообщает Al Arabiya, выпущено четыре ракеты, а аэропорт, которому был нанесен материальный ущерб, приостановил работу.

Израиль уже атаковал международный аэропорт Алеппо в начале марта этого года. После той атаки воздушная гавань была выведена из строя, также был зарегистрирован материальный ущерб. Все рейсы, в том числе те, которые привозят гуманитарную помощь для населения, пострадавшего во время недавних землетрясений, были перенесены в аэропорты Дамаска и Латакии.

Напомним, в феврале Израиль нанес ракетный удар по жилому кварталу Дамаска, что привело к жертвам среди мирного населения.