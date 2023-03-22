Израиль нанес несколько ракетных ударов по району аэропорта Алеппо Фото: REUTERS

Израиль рано утром в среду, 22 марта, нанес несколько ракетных ударов в районе сирийского международного аэропорта Алеппо. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии.

«В 3:55 утра Израиль нанес несколько ракетных ударов со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, атаковав район международного аэропорта Алеппо», - приводит заявление сирийского военного ведомства агентство SANA.

Как сообщает Al Arabiya, выпущено четыре ракеты, а аэропорт, которому был нанесен материальный ущерб, приостановил работу.

Израиль уже атаковал международный аэропорт Алеппо в начале марта этого года. После той атаки воздушная гавань была выведена из строя, также был зарегистрирован материальный ущерб. Все рейсы, в том числе те, которые привозят гуманитарную помощь для населения, пострадавшего во время недавних землетрясений, были перенесены в аэропорты Дамаска и Латакии.

Напомним, в феврале Израиль нанес ракетный удар по жилому кварталу Дамаска, что привело к жертвам среди мирного населения.