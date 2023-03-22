Володин рассказал о последствиях поставок боеприпасов с ураном Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итогом поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном станет трагедия мирового масштаба. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что сегодня Соединенные Штаты, а также их союзники делают все для того, чтобы начать борьбу до последнего европейца.

Напомним, днем ранее, 21 марта, замглавы Министерства обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о решении Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

«Это решение ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства», - прокомментировал это заявление Володин в своем Telegram-канале.

Володин также выразил опасения, указав на возможность использования украинской стороной грязной бомбы или же «применения тактического ядерного оружия».

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена отреагировать на поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном, поскольку западные страны начинают применять оружие с ядерным компонентом.