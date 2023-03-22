Раскрыта схема по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банковские мошенники начали вербовку россиян, уже ставших ранее жертвами злоумышленников. Их используют в схемах по незаконному обналичиванию украденных денег. О новой схеме мошенничества, которую раскрыли в ВТБ, пишет РБК.

Как сообщается, мошенники обзванивают граждан под видом органов государственной безопасности, предлагая им официально устроиться на работу по поиску преступников, а также обещая ежемесячный доход. В случае если человек дает согласие, злоумышленник переводит на его банковскую карту похищенные средства, которые использует в виде так называемого дроппера.

Позже через такие дропперы мошенники обналичивают деньги, когда жертва снимает их со своей карты, передавая их организаторам. От украденной суммы человек получает некий процент. Таким образом мошенники стараются переложить ответственность за незаконные переводы именно на них. Как уточняется, зачастую обманутыми становятся люди старшего поколения.

Юристы предупреждают, что участие в подобного рода деятельности может повлечь наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также и лишением свободы сроком до шести лет.

Напомним, ранее глава команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян назвал популярные схемы мошенничества, отметив мошенничество при помощи интернет-магазинов.