В Крыму взломаны потоки нескольких радиостанций Фото: "КП" Архив

В Крыму утром в среду, 22 марта, были взломаны потоки нескольких радиостанций. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, уточнив, что на данный момент идет отключение передатчиков.

Ранее местные жители в социальных сетях опубликовали видео, как на паре радиостанций Крыма вместо обычных передач сообщают о якобы подготовке к эвакуации.

«В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны», - сообщил советник главы региона в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 22 марта, корабли Черноморского флота отбили атаку надводных беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в общей сложности было уничтожено три объекта, которые собирались проникнуть в Севастопольскую бухту. По его словам, российские военные корабли не пострадали.