Видео ударов по опорным пунктам и технике ВСУ «Акациями» опубликовало Минобороны РФ Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором можно увидеть поражение живой силы, опорных пунктов, а также военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийскими установками «Акация» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

В российском военном ведомстве отметили, что огневые налеты расчеты самоходных установок калибра 152 миллиметра в зоне проведения специальной военной операции совершают каждый день.

Уточняется, что средства поражения выбирают зависимо от боевой задачи, а также характеристика цели. Сообщается, что в арсенале «Акаций» имеется фугасные, осколочные, а также осколочно-фугасные снаряды.

Как сообщается, после получения подтверждения о том, что атака была успешной, боевой расчет сразу же переводит установку в транспортное положение, покидая огневые позиции.

Напомним, в декабре прошлого года установки «Акация» уничтожили артиллерию украинских войск на запорожском направлении. Как писал сайт KP.RU, задействовали два расчета.