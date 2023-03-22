Космонавт Анна Кикина прибыла в Россию после возвращения с МКС

Анна Кикина Фото: пресс-служба Роскосмоса

Новосибирский космонавт Анна Кикина прилетела в Россию после возвращения с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса в среду, 22 марта 2023 года.

Самолет приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Теперь космонавту предстоит пройти медобследование и реабилитацию после полета в космос. Планируется, что процесс восстановления займет несколько недель.

"После проведения медицинского обследования и различных проб врачи Центра определят дальнейший план восстановления", - говорится в сообщении.

Анна Кикина вернулась на Землю на американском космическом корабле Crew Dragon в воскресенье, 12 марта 2023 года.

Как следует из трансляции NASA, капсула приземлилась в Атлантическом океане рядом с побережьем Флориды.

Напомним, Анна Кикина прибыла на МКС в октябре 2022 года, став первым российским космонавтом, который прилетел на американском корабле по подписанному в 2022 году соглашению между США и Россией о перекрестных полетах.

Как ранее писал сайт "КП-Новосибирск", в Новосибирске создадут комитет по увековечиванию имени Анны Кикиной – первого новосибирского космонавта, который увидел Землю со стороны. Об этом на часе прессы в пятницу, 10 марта, рассказал мэр города Анатолий Локоть.