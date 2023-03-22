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НовостиПолитика22 марта 2023 7:47

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию

Градоначальник написал соответсвующее заявление
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мэр Калининграда Евгений Любивый решил покинуть свой пост

Мэр Калининграда Евгений Любивый решил покинуть свой пост

Фото: Александр Подгорчук

Мэр Калининграда Евгений Любивый решил покинуть свой пост, подав в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Калининградской области от КПРФ Максим Буланов, который на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал фотографию заявления, написанного от имени главы города.

Как сообщал KP.RU, данный документ был датирован минувшей пятницей, 17 марта, однако каких-либо заявлений от городской администрации по поводу возможной отставки не поступало. Сообщается, что заявление градоначальника могут рассмотреть на ближайшем заседании городского совета, которое намечено на среду, 23 марта.

Напомним, пост мэра Калининграда Евгений Любивый занимает около полутора лет. Он стал главной города в октябре 2021 года. Ранее, будущий градоначальник был избран депутатом городского совета депутатов по избирательному округу № 13.