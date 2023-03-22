АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России до 1-1,5% в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снижение ВВП России в текущем году может составить 1-1,5%, а не как ожидалось ранее 2,8%. Об этом сообщают эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА.

Согласно прогнозам специалистов, в 2024 году в России будет рост ВВП на 0,8-1,8%, а через год - на 0,4–1,6%. Тем не мене, рост мировой экономики оценивается в 1,3-1,8% в текущем году, тогда как в прошлом году рост составил 2,8%.

Кроме того, АКРА прогнозирует рост реальных располагаемых доходов в России в 2023 году на 1,1-1,9%, а инфляция в стране замедлится до 6,3-6,7%, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 11,9%.

«Несмотря на улучшение нескольких ключевых предпосылок, в том числе связанных с внешней торговлей и влиянием бюджетных расходов, мы по-прежнему ожидаем, что реальный ВВП за полный год снизится», - заявил директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов, а также старший директор группы Елена Анисимова.

Специалисты указывают на ряд главных факторов, оказывающих влияние на прогноз годового спада реального ВВП, среди которых сокращение добычи и переработки в нефтегазовом секторе. По данным экспертов, в текущем году расходы в номинальном выражении сократятся на 5%, а в реальном - на 10%.

Напомним, ранее Росстат оценил снижение ВВП России по итогам прошлого года в 2,1%.