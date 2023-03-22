Михаил Дегтярев: «В августе Хабаровск примет лучших боксеров страны»

По итогам 2022 года Федерация бокса Хабаровского края признана лучшей в стране. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край вновь готовится стать площадкой для проведения соревнований по боксу всероссийского и международного уровней. Ход подготовки к предстоящему национальному чемпионату, который пройдет в Хабаровске уже в этом августе, губернатор региона Михаил Дегтярев обсудил с руководителями Дальневосточной федерации бокса и Федерацией бокса Хабаровского края.

По словам главы региона, бокс является старейшим из олимпийских видов спорта. Его популярность на территории Хабаровского края всегда находилась на высоком уровне, и сегодня им занимаются более четырех тысяч человек. Губернатор, хорошо знакомый с историей региона, отметил, что край имеет богатые традиции и добился немалых успехов в данном виде спорта.

- Хабаровскому краю есть, кем гордиться! Это и двукратный бронзовый призер олимпиады Андрей Замковой, и бронзовый призер чемпионата мира Савелий Садома, и победитель первенства Европы Иван Ступин, и много восходящих звезд, - рассказал Михаил Дегтярев.

Соревнования, проводимые местной Федерацией бокса, снискали хорошую славу в масштабах всей страны. О качестве и уровне организации турниров говорит и недавняя награда – федерация бокса Хабаровского края была признана лучшей в стране по итогам 2022 года.

В числе самых значимых мероприятий – турнир памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, а также международный турнир в Комсомольске-на-Амуре среди юношей, который проводится в память воинов-интернационалистов, защищавших родину в горячих точках.

В 2023 году Хабаровск станет местом проведения чемпионата России по боксу впервые за 10 лет.

- В августе двери «Платинум Арены» откроются для лучших спортсменов страны и болельщиков. И мы проведем эти соревнования на высшем уровне! – заявил Михаил Дегтярев.

Рабочая встреча прошла при участии председателя федерации края Сергея Кравчука, заместителя генерального секретаря Общероссийской общественной организации «Федерация Бокса России» по взаимодействию с ДФО Бориса Алексеева и директора Дальневосточной федерации бокса Евгения Тимофеева. В ходе обсуждения были сформированы приоритетные планы, а также уделили внимание организационным моментам приближающегося чемпионата.