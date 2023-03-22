Россияне с высокой зарплатой чаще готовы отказаться от iPhone ради работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее появились новости, что всех сотрудников администрации президента России обязали избавиться от iPhone к 1 апреля из соображений кибербезопасности. А готовы ли на такой шаг россияне, работающие в других сферах. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob.

Большинство (47%) готовы использовать другие модели телефонов если это будет условием трудоустройства. И только каждому пятому не нужна работа, где запрещены iPhone.

Примечательно, что женщинам гаджет нужнее, чем мужчинам: они готовы отказаться от работы ради телефона в 38% случаев, а мужчины – в 55%.

Стоит отметить, что чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от продукции Apple. В категории до 34 лет – таковых 34%, а в категории до 45 лет – 58%.

Если говорить о финансовой составляющей, то те, кто получают больше 80 тыс.рублей легче отказываются от гаджета, если того требует работа. 54 против 42%, соответственно, пишет "Газета.Ru".

Многие политики и депутаты поддержали такое решение, так как на конц безопасность страны.

- Считаю решение правильным, считаю, что вообще чиновники должны серьезно относится ко всему тому, что связано с безопасностью нашего государства и их лично безопасности, - сказал сенатор Сергей Цеков ФАН.

Что касается реакции Кремля, то пресс-секретарь президента России отметил, что в служебных целях смартфоны использовать запрещено, какими бы они ни были, пишет газета "Известия".

А вот российские сенаторы пока не получали подобной рекомендации. Но многие из них готовы уже сейчас отказаться от iPhone, пишет RT.