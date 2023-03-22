Рябков заявил, что США «нарываются» на контрмеры России, собираясь продолжить полеты беспилотников в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о попытках Вашингтона «нарваться» на контрмеры Москвы, отметив, что никакие полеты американских беспилотных летательных аппаратов не смогут поколебать решимость России в вопросах обеспечения безопасности.

Комментируя инцидент с упавшим в Черном море американским дроном, Рябков заявил, что в данном случае будет важнее не глубины, на которых находятся обломки беспилотника, а то, что он залетел в зону, где Россией был введен особый режим, связанный с проведением специальной военной операции.

Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства, таким образом Вашингтон демонстративно, а также цинично заявляет о продолжении разведывательных полетов в данном регионе. «Они что называется, «нарываются» в таком случае, на наши контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», - заявил замглавы МИД РФ.

Напомним, 14 марта 2023 года, в международных водах Черного моря около Крыма крушение потерпел американский дрон MQ-9 Reaper. Комментируя инцидент, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймс Хекер сказал, что беспилотник якобы «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве».

Тем временем, в Минобороны РФ указали на нарушение границы района проведения спецоперации, подчеркнув, что данные территории «доведены до всех пользователей международного воздушного пространства».