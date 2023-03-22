Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея в среду, 22 марта, запустила крылатую ракету, которая была направлена в сторону Японского моря. Об этом пишет южнокорейская газета Chosun.

Согласно данным военных источников издания, запуск крылатой ракеты осуществили из портового города Хамхын, который расположен в северокорейской провинции Хамгён-Намдо. По информации собеседника издания, дальность полета ракеты составляет около 2 000 километров.

Напомним, перед началом учений Соединенных Штатов и Южной Кореи, на прошлой неделе, 13 марта, Северная Корея запустила две крылатые ракеты с подводной лодки, а позже поступили сообщения о том, что в пятницу, 17 марта, примерно 800 тысяч молодых людей записались на военную службу или же вернулись на нее для противостояния Вашингтону и объединения Корейского полуострова.