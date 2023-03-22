Экс-глава волгоградского СУСК Музраев приговорен к 20 годам колонии

Михаил Музраев осужден на 20 лет колонии строгого режима. Фото: "КП-Волгоград"

Бывший глава следственного управления Следственного комитета (СУСК) по Волгоградской области Михаил Музраев приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает "КП-Волгоград".

Мурзаева также лишили звания генерал-лейтенанта и государственных наград. Его сообщник бизнесмен Владимир Зубков получил 14 лет тюрьмы (режим отбывания – строгий).

Судья постановил, что подсудимые признаны виновными в совершении теракта в доме главы региона.

Как писал сайт "КП-Волгоград", в ноябре 2016 года в элитном поселке Латошинка, где проживали губернатор Андрей Бочаров и его семья, произошел пожар. Неизвестные приникли на территорию частника, облили деревянное строение горючей жидкостью и подожгли. По словам главы региона, злоумышленники "могли бы заживо сжечь семью, но они не добились того, чего хотели".

В 2019 году ФСБ раскрыла имя первого подозреваемого. Им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов, у которого был конфликт с губернатором из-за Центрального рынка, так как Бочаров отдал объект, который раньше приносил доход бизнесмену, в муниципальную собственность.

Ремезов в своих показаниях назвал имена заказчиков – тогда еще действующего главу регионального управления СК Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова.