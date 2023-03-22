Психолог Горькова посоветовала ставить перед собой новые цели, чтобы избежать психологической старости Фото: Евгения ГУСЕВА

Помимо естественного старения нас подстерегает психологическая старость. Это понятие индивидуальное, у кого-то может проявится в 45 лет, а у кого-то не наступает и в 60.

Все зависит только от человека и его настроя.

Опасность психологической старости в том, что из-за своего мироощущения человек преждевременно запускает процессы старения всего организма.

Диагностировать у себя психологическую старость можно по следующим приметам: есть ощущение, что все самое важное, интересное и хорошее с вами уже произошло. Не отпускает мысль, что впереди ничего не ждет. Столь печальные мысли свидетельствуют о наступлении опасного состояния.

- В таком состоянии люди реже контактируют с окружающими, чаще подвержены депрессии и тревожности, - говорит психолог Екатерина Горькова.

Избежать психологической старости помогут новые цели и амбициозные планы. Нужно всегда думать о будущем, ставить для себя рубежи, которых вы хотите достичь. Полезно иметь творческие и интеллектуальные задачи.

- Стремление к развитию и оптимистичный взгляд на жизнь – ключевая составляющая профилактики психологической старости, - заключила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

А вот чтобы избавиться от стресса и не допустить его перерастание в депрессию, важно в первую очередь осознать само состояние стресса, когда оно происходит, сообщила РИАМО психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

Она отметила, что подавляющее большинство людей даже не осознают, что они могут находиться в хроническом стрессе.

Это состояние часто усиливается весной. Поэтому врачи рекомендуют соблюдать ряд правил для хорошего самочувствия и настроения в начале весны. В частности, проблема заключается в нехватке витаминов и общей усталости организма из-за смены времен года, пишет ФАН.

В свою очередь, врач-терапевт Елена Попова рассказала в беседе с RT, почему именно весной у людей часто происходит обострение хронических заболеваний.