Последнее интервью Владимира Чурова: о чем экс-глава Избиркома говорил за пять дней до смерти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 22 марта, умер бывший глава Центризбиркома Российской Федерации Владимир Чуров, который в минувшую пятницу, 17 марта, отметил свое 70-летний юбилей и в этот день дал интервью «Комсомольской правде».

Владимир Чуров, который в 2016 стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, рассказал о том, что ему дает дипломатический ранг. Главным он назвал мундир, который, как он рассказал, носили в его семье на протяжении 500 лет.

«Самое главное - мундир. Понимаете, мои отец, дед, прадед, прапрадед, сколько я знаю, на протяжении 500 лет все носили мундиры. Когда мне указом президента присвоили ранг посла, я был счастлив. Первым делом пошил мундир», - рассказал он, комментируя плюсы дипломатического ранга.

Чуров также прокомментировал влияние России на выборы в США, отметив, что у Москвы нет «ни такого желания, ни таких ресурсов».

«Давно установлено, что выборы в США - одни из самых плохих в организационном плане в мире. А лучше всего в таких странах, как Индия, во многих странах Латинской Америки, включая Бразилию», сказал он, добавив также, что «очень неплохо организованы выборы в Южной Корее, в России».

Кроме того, экс-глава Центризбиркома Российской Федерации назвал будущим дистанционное голосование.