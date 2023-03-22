Ленинградская область готовится отправить в зону СВО высокотехнологичное оборудование

Губернатор Александр Дрозденко осмотрел материально-технического оснащение, которое ленинградские компании предлагают для участников СВО. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко 21 марта осмотрел выставку высокотехнологичного оборудования, которое компании региона предлагают для отправки в зону СВО. Среди образцов – новейшие разработки, в том числе специальное программное обеспечение для обычного телефона, которое позволяет по звуку орудий определять координаты вражеских целей, разведывательные камеры, дроны, установки для борьбы с беспилотниками, оборудование для мобильных госпиталей, станции для обеспечения Интернета.

«Это сложная специальная техника. Мы её заказываем по потребностям, которые есть у наших воинских подразделений, и централизованно отправляем через фонд «Ленинградский рубеж», - рассказал Александр Дрозденко.

По словам губернатора, сейчас сбор помощи для участников СВО в Ленинградской области ведется по двум направлениям.

«Переформатировали организацию помощи бойцам СВО в Ленобласти: волонтерские штабы сосредоточили на сборе бытовой помощи и амуниции (термобелье, маскхалаты, сети, окопные свечи), через фонд «Ленинградский рубеж» покупаем дорогостоящее специальное оборудование для военных задач», - сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что свой вклад в победу вносят тысячи ленинградцев. Жители региона участвуют и в сборе вещей, и в финансировании фонда «Ленинградский рубеж», в который поступают взносы физических и юридических лиц.

«Вместе работаем на победу!», - отметил Александр Дрозденко.