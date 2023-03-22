Курс евро поднялся выше 83 рублей года впервые с апреля 2022 года

Доллар и евро растут к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже в среду, 22 марта, поднялся выше 83 рублей, что произошло впервые с 21 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные графика на сайте площадки.

Взлет максимальной стоимости европейской валюты зафиксирован в 11:10 (мск), когда ее стоимость составила 83,06 рубля. В этот же момент подросла и американская валюта, достигнув 77,1 рубля.

После этого курс и доллара, и евро снизился. По данным на 11:35, европейская валюта торгуется на уровне 82,98 рубля, а американская – 76,98 рубля.

Как ранее писал сайт KP.RU, доктор экономических наук Евгений Смирнов спрогнозировал, что обанкротившиеся в США банки Silicon Valley Bank и Signature Bank может незначительно ослабить доллар. По его оценке, в крупнейших американских банках Соединенных Штатов ситуация достаточно стабильна, и они не столкнулись с подобными проблемами.

Напомним, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев не исключил, что доллар может укрепиться до 77 рублей в марте 2023 года. Среди причин эксперт назвал уменьшения российского экспорта и рост импорта, что, как он отметил, толкает вверх спрос на иностранную валюту, а также снижает ее поступление.