Глава Амурской области Василий Орлов: До конца года пограничный переход Благовещенск-Хэйхэ начнет полноценную работу

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов встретился с губернатором Василием Орловым. Фото: пресс-служба Амурской области.

Постоянный пограничный пропускной пункт у моста Благовещенск – Хэйхэ начнет работать до конца 2023 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Его открытие позволит повысить пропускную способность международного моста между Россией и Китаем. Об этом глава региона сообщил после встречи с делегацией Совета Федерации РФ, посетившей Приамурье.

«Одно из важных событий сегодняшнего дня то, что было проведено совещание с участием «Росгранстроя» по поводу ускорения сроков строительства этого пограничного перехода. До конца года переход начнет работать полноценно, соответственно, увеличит пропускную способность международного моста, - рассказал Василий Орлов. - Обсуждали также концептуальные, важнейшие для нас темы развития транспортной инфраструктуры, в том числе строительство нового международного железнодорожного моста Джалинда-Мохэ. Сегодня коллеги из РЖД и Минтранса выразили поддержку в реализации этого проекта. Ждём также поддержку в этом важнейшем проекте от Совета Федерации».

Делегация парламентариев приехала в регион с рабочим визитом по поручению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Сенаторы побывали сразу на двух новых мостах - через реки Амур и Зею, а также познакомились со строительством современного общественного пространства «Трибуна Холл». В конце дня председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов провел совещание по вопросам реализации в субъектах РФ проектов по модернизации инфраструктуры, промышленности и внедрению инноваций на примере Амурской области. Андрей Кутепов подчеркнул, что у Приамурья большой потенциал в туристической сфере и в образовании. Он также отметил хорошие темпы газификации области.

«Количество проектов, которые сейчас реализует Газпром и другие коммерческие структуры достаточно большое. Это потребует большого количества специалистов, причём высокого класса. Уровень газификации на Дальнем Востоке будет расти неуклонно. Уже сейчас мы говорим о 13% газификации области, буквально два года назад уровень был 3-4%. Ожидаем, что в ближайшие два года эта планка дойдет до 40%. Мы понимаем, какая динамика. Нужно сейчас готовить кадры», - рассказал сенатор.