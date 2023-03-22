Жилье в США упало в цене впервые за десятилетие

Американское жилье упало в цене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость жилья в Соединенных Штатах в феврале 2023 года снизилась в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает издание New York Post.

Средняя цена домов упала до 363 тысяч долларов. До этого цены росли на протяжении более десяти лет – 131 месяц.

Сильнее всего падение затронуло запад и северо-восток США. Там стоимость жилья снизилась на 5,6% и 4,5%, соответственно.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты и Британия по итогам 2022 года зафиксировали рекордные дефициты торгового баланса - 1,18 триллиона и 290,4 миллиарда долларов, став лидерами по этому показателю среди крупных экономик.

Напомним, бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в упадке и больше не могут задавать мировые стандарты. По его словам, Китай, Россия, Иран, КНДР и другие страны в данный момент делят сферы влияния, а Вашингтон в это время, несмотря на свое былое величие, "сидит и наблюдает".