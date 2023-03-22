Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов для юрлиц Фото: REUTERS

Райффайзенбанк принял решение о повышении минимальной суммы переводов для юрлиц в долларах, евро и юанях с 3 апреля 2023 года. Об этом заявили в пресс-службе в среду, 22 марта, уточнив, что данное решение было принято из-за усиления требований к процедурам проверки, а также проведения платежей со стороны банков-корреспондентов.

«Минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит 50 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и 100 тысяч китайских юаней», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в кредитной организации.

Ранее минимальная сумма платежа в долларах для юридических лиц составляла 15 тысяч долларов. В феврале 2023 года банк сообщил о возможном повышении данного порога. Кроме того, сообщалось, что Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юрлицам на фоне роста числа заявок.