Посольство РФ в Афганистане сообщило об отсутствии обращений россиян после землетрясения Фото: REUTERS

Мощное землетрясение, случившееся в Афганистане во вторник, 21 марта 2023 года, не стало причиной для обращения российских граждан. Посольство РФ в Кабуле сообщило, что никаких запросов от соотечественников или их родственников по этому поводу не поступало, о чём пишет пресс-служба Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

В ведомстве заявили о двоих погибших и троих раненых вследствие землетрясения, начавшегося в 40 километрах от города Джурум, в провинции Бадахшан. Сама сейсмическая активность оценена в 6,8 балла.

Напомним, во вторник произошло мощное землетрясение, изначальную магнитуду которого оценили в 6,8, однако затем специалисты скорректировали показатели до магнитуды 6,5. Очаг зафиксирован в 48 километрах к юго-западу от города Ишкашим, на глубине 185 километров. Подземные толчки ощущались не только в Афганистане, но и в Индии, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.

В Минздраве Афганистана также заявляли, что погибли по меньшей мере четыре человека, а 75 получили травмы разной степени тяжести.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Афганистане началось мощное землетрясение, первыми о котором заявили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.