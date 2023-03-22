Песков заявил о недружественной реакции Запада на визит Си Цзиньпина в Москву

Визит Си Цзиньпина в Москву на Западе восприняли враждебно Фото: REUTERS

Реакция Запада на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву оказалась прогнозируемо недружественной и даже глубоко враждебной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 22 марта 2023 года.

Официальный представитель Кремля уточнил, что для России намного важнее результат переговоров двух лидеров, чем мнение западных стран.

"Главное не реакция на Запада все-таки, а главное результаты тех переговоров, которые состоялись, - подчеркнул Дмитрий Песков. - Главное - это результаты самого государственного визита".

Напомним, по итогам визита Си Цзиньпина в Москву подписано совместное заявление лидеров России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. В нем говорится и о расширении работы в научной и энергетической сферах, о военном партнерстве, а также принципах построения мира.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель КНР после приема по случаю его визита в Москву заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что в отношениях России и Китая происходят масштабные перемены. Президент РФ согласился с таким суждением.