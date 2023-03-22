Нижегородская область масштабирует систему «Умный город» на весь регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин констатировал, что «Умный город» позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей. Фото: nobl.ru

«Нижегородская область на этапе работы с городами–«пилотами» показала один из лучших результатов в стране. Теперь масштабируем успешные практики на весь регион. «Умный город» позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей, дает возможность отследить исполнение заявки на любой стадии», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что ранее нюансы работы информационной системы были отработаны в городах-«пилотах»: Нижнем Новгороде и Сарове.

Цифровая система «Умный город» используется для бесперебойной работы транспорта, систем жилищно-коммунального хозяйства и безопасности жизнедеятельности муниципалитетов, а также для увеличения эффективности управления образованием и здравоохранением.

Для масштабирования проекта по результатам конкурсной процедуры была выбрана полностью российская интегрированная цифровая платформа. Систему разработало АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в структуру госкорпорации «Росатом»).

Генеральный директор РИР Ксения Сухотина отметила Нижегородскую область как одного из лидеров цифровизации городской среды, регионального и муниципального управления.

«Мы реализовали уже несколько крупных совместных проектов, и сегодня наша задача – не просто развернуть технологии «Умного города» в муниципалитетах, а, по сути, создать в регионе единое информационное пространство для жителей и органов власти», - сказала Ксения Сухотина.

Единое цифровое пространство будет выполнять задачи по аккумулированию всей информации по обращениям граждан, функционированию муниципальных коммунальных служб и инцидентам. Систему интегрируют с двумя десятками региональных информационных систем, а также с цифровой платформой «Лобачевский» Нижнего Новгорода и системой «Умный город Саров».

«Данные будут поступать и информационно-аналитическую систему ситуационного центра губернатора Нижегородской области. Это позволит нам повысить уровень качества и скорость принятия управленческих решений, в том числе, что самое важное, и по обращениям жителей», - добавил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.