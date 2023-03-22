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НовостиУмные вещи22 марта 2023 10:09

Нижегородская область масштабирует систему «Умный город» на весь регион

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что платформа «Умный город» объединит различные информационные системы по управлению городской инфраструктурой во всех муниципалитетах Нижегородской области
Сергей КУЗНЕЦОВ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин констатировал, что «Умный город» позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей. Фото: nobl.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин констатировал, что «Умный город» позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей. Фото: nobl.ru

«Нижегородская область на этапе работы с городами–«пилотами» показала один из лучших результатов в стране. Теперь масштабируем успешные практики на весь регион. «Умный город» позволяет сделать прозрачными все этапы принятия решений по обращениям жителей, дает возможность отследить исполнение заявки на любой стадии», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что ранее нюансы работы информационной системы были отработаны в городах-«пилотах»: Нижнем Новгороде и Сарове.

Цифровая система «Умный город» используется для бесперебойной работы транспорта, систем жилищно-коммунального хозяйства и безопасности жизнедеятельности муниципалитетов, а также для увеличения эффективности управления образованием и здравоохранением.

Для масштабирования проекта по результатам конкурсной процедуры была выбрана полностью российская интегрированная цифровая платформа. Систему разработало АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в структуру госкорпорации «Росатом»).

Генеральный директор РИР Ксения Сухотина отметила Нижегородскую область как одного из лидеров цифровизации городской среды, регионального и муниципального управления.

«Мы реализовали уже несколько крупных совместных проектов, и сегодня наша задача – не просто развернуть технологии «Умного города» в муниципалитетах, а, по сути, создать в регионе единое информационное пространство для жителей и органов власти», - сказала Ксения Сухотина.

Единое цифровое пространство будет выполнять задачи по аккумулированию всей информации по обращениям граждан, функционированию муниципальных коммунальных служб и инцидентам. Систему интегрируют с двумя десятками региональных информационных систем, а также с цифровой платформой «Лобачевский» Нижнего Новгорода и системой «Умный город Саров».

«Данные будут поступать и информационно-аналитическую систему ситуационного центра губернатора Нижегородской области. Это позволит нам повысить уровень качества и скорость принятия управленческих решений, в том числе, что самое важное, и по обращениям жителей», - добавил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.