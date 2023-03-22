Один человек погиб при обстреле села Борисовка в Белгородской области

Вячеслав Гладков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 22 марта, обстреляли село Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, заявив также, что украинские снаряды упали на территории сельскохозяйственного предприятия, в результате чего погиб мужчина, работавший там сторожем.

«Осколками снарядов повреждены ещё три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено электро- и газоснабжение на территории села», - заявил губернатор Белгородской области, добавив, что на данный момент на место инцидента уже приехали аварийные и оперативные службы, которые устраняют последствия обстрела, а также там находится глава района Сергей Бикетов.

Напомним, на прошлой неделе, 16 марта, в Белгороде система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты, а 13 марта системы ПВО сбили четыре ракеты, в том числе над Белгородом.