Экс-премьер Украины Азаров обвинил Зеленского в попытке стереть генетический код граждан страны Фото: REUTERS

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей администрацией делает всё возможное, чтобы стереть генетический код собственного народа. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, написав пост в своих социальных сетях.

Как отметил Азаров, действующее руководство страны применяет разные методы для достижения своей злонамеренной цели, и в частности - насаждает украинцам чужие традиции и праздники, размывающие их идентичность.

Так, например, бывший премьер Украины пишет, что партия Зеленского предлагает переименовать 8 марта, отменить праздники Дня Победы, учредить некие День вишни и День мира, сделать 7 января рабочим днём, а рождество праздновать 25 декабря.

Слова Азарова подтверждают и сами украинские чиновники, прямо заявлявшие, что отмена празднования Дня Победы, 1 мая и 8 марта станет «устранением наследия колониального прошлого и очищением от навязанных прошлым дат».

Ранее KP.RU сообщал о скандальном законопроекте на Украине, который предполагает отмену сразу трёх праздников, привычных каждому жителю постсоветского пространства.