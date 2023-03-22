Песков назвал вбросом сообщения о «нежелании» Китая наращивать импорт российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на прошедших в Москве переговорах говорили о наращивании поставок российского газа. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав заявления о «нежелании» Пекина наращивать поставки голубого топлива малоквалифицированным вбросом.

Ранее агентство Bloomberg заявило о том, что председатель КНР якобы воздержался от предложений по вопросу увеличения закупок российского газа.

«Bloomberg ведь дает сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения», - заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что в минувший вторник, 21 марта, «Газпром» побил суточный рекорд поставок газа в Китай. Кроме того, как отметил пресс-секретарь российского лидера, на данный момент уже согласованы все детали с Монголией, а также «есть планы касательно дальнейшего расширения сотрудничества в этой области».