ВСУ уничтожили здание водоканала в Донецке ракетой "Точка-У"

Украинские войска ударили по зданию водоканала в Донецке ракетой "Точка-У" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой "Точка-У" по зданию водоканала в Петровском районе Донецка в ночь на среду, 22 марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате строение полностью уничтожено. К счастью, обошлось без пострадавших.

"От здания ничего не осталось, - уточнил руководитель Кировской службы водоканала Александр Улавин. - От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено".

Агентство уточняет, что рядом со зданием водоканала находятся несколько жилых домов и школа.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ночь на 19 марта в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб местный житель. Молодой человек находился в своем автомобиле, когда Кировский район Донецка подвергся обстрелу из РСЗО.

Напомним, жилые кварталы Донецка регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В конце 2022 года сайт KP.RU рассказывал, как Донецк пережил самый мощный обстрел с 2014 года. В тот день по городу было выпущено до 40 ракет РСЗО “Град”.