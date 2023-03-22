Путин глубоко соболезнует в связи со смертью экс-главы Центризбиркома РФ Чурова Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким умершего накануне бывшего главы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимира Чурова. Об этом в среду, 22 марта, заявил пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков.

«Прискорбная новость о кончине Чурова, президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким», - сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

Напомним, утром в среду, 22 марта, в больнице умер бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров. Как писал сайт KP.RU, бывший глава ЦИК, который в минувшую пятницу, 17 марта, отметил свое 70-летний юбилей, он перенес операцию после обширного инфаркта.