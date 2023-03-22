Более тысячи российских компаний присоединились к иску против Google

Рекламодатели Google требуют компенсации за оплаченные услуги, которые в итоге не были оказаны компанией Фото: REUTERS

Свыше тысячи российских компаний включили свои требования в иск о банкротстве российской "дочки" американской компании Google - ООО "Гугл". Соответствующие данные размещены в картотеке арбитражных дел.

В большинстве случаев исковые требования связаны с неоказанием услуг по размещению рекламы, которые не были выполнены после подачи заявления компании на банкротство в июне 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, апелляционный суд признал законность штрафа в размере 2 млрд рублей, выписанного корпорации Google за непрозрачность правил блокировок на YouTube. Корпорация пыталась оспорить решение Арбитражного суда, который в ноябре прошлого года назвал законным штраф Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, Арбитражный суд Москвы в сентябре прошлого года признал обоснованным заявление российского подразделения Google о собственном банкротстве. На заседание явились юристы ООО "Гугл", которые подтвердили требование о признании компании банкротом.