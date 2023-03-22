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НовостиОбщество22 марта 2023 11:50

Военный суд арестовал замкомандующего Центральным округом Росгвардии

Его подозревают во взяточничестве в особо крупных размерах
Сергей КУДРИН
Военный суд арестовал замкомандующего Центральным округом Росгвардии

Военный суд арестовал замкомандующего Центральным округом Росгвардии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный суд арестовал заместителя командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майора Вадима Драгомирецкого, по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего при аресте.

Драгомирецкий обвиняется в получении как минимум двух взяток, которые в общей сумме составили 28 млн рублей. Изначально эту информацию опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн, однако затем её подтвердил и военный следователь в Реутовском гарнизонном суде.

Сообщается, что арестованный генерал-майор свою вину в получении взяток частично признал.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в нынешние времена изменился подход к рассмотрению дел, классифицируемых как военные преступления. Тонкости работы судебной системы в период проведения спецоперации, а также при конфронтации с коллективным Западом, разъяснили в Верховном суде.