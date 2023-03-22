"Магнит" объявил о приостановке работы сервиса Magnit Pay

Работу платежных карт Magnit Pay приостановят с 27 марта 2023 года Фото: ВТБ24

Ретейлер "Магнит" приостановит работу платежных карт Magnit Pay с 27 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Карты будут недоступны для использования", - отметил ретейлер.

В связи с этим клиентам рекомендуется заблаговременно вывести остаток денег со своих карт. Сроки приостановки не уточняются.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва и Анкара работают над альтернативой российской платежной системе "Мир". По его словам, работа ведется, в том числе с учетом перспектив грядущего туристического сезона, но подводить ее итоги пока преждевременно.

Напомним, в Turkish Airlines сообщили, что провести платеж на сайте авиакомпании при помощи карты российской платежной "Мир" не получится, даже несмотря на указание о возможности подобного перевода. Для карт Visa и Mastercard в России подобная возможность имеется, однако платеж будет проходить не всегда.