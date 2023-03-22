МИД Британии заявил, что поставки Украине снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что передача Киеву боеприпасов с обедненным ураном не станет ядерной эскалацией.

«Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах - это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя», - приводит слова главы британского внешнеполитического ведомства телеканал Sky News.

Напомним, решении Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном в минувший вторник, 21 марта, заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала заявление Лондона о планах по передаче Киеву снарядов с обедненным ударом провокацией, которая нацелена на дальнейшую эскалацию украинского конфликта вплоть до полного уничтожения страны.